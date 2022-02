The Batman, Matt Reeves spiega: 'Voglio che il pubblico senta la violenza dei suoi colpi'

Mancano appena 10 giorni all'arrivo nelle sale italiane di The Batman, così la campagna marketing della Warner intorno alla pellicola si intensifica sensibilmente ogni giorno che passa. Nel corso di una recente intervista, Matt Reeves ha provato ad argomentare la sua visione del personaggio e della storia e del suo obiettivo principale con il film.

Matt Reeves ha provato a spiegare il suo obiettivo nel realizzare il suo The Batman e le sensazione che vorrebbe il pubblico provasse e sentisse nel corso della visione. Tutto questo provando ad essere il più grezzi e realistici possibile già a partire dai lavori sul set della pellicola:

"[Batman] doveva essere in grado di combattere. Ma volevo il pubblico sentisse i pugni che stava incassando tanto quanto i pugni che stava infliggendo. L'intera idea della tuta alare: vedi molte storie di Batman in cui fa qualcosa di veramente regale. Per questo, avevo guardato questo filmato in cui c'era questo ragazzo su una motocicletta che faceva una curva super veloce, e si è tolto la tuta, e stava semplicemente scivolando a terra. In quel momento esclami "Wow, è incredibile". Ma poi la sua mano si blocca e inizia a cadere.

Ha questa folle e violenta caduta, e poi atterra sulle mani e sulle ginocchia, e rimane lì come se stesse pensando: 'Oh mio Dio, non posso credere di essere vivo.' Ho detto a [coordinatore degli stunt] Rob Alonzo , 'Voglio proprio quello'. Tutta l'idea di vedere sempre, anche nell'azione, la loro vulnerabilità, li vedi che sopportano queste cose, senti il ​​loro dolore. Adoro quando Rob si alza e dice: 'Ugh, ma comunque.'".

Ricordiamo che The Batman non sarà una storia di origini e avrà luogo in un universo narrativo alternativo rispetto al 'principale' DCEU sviluppato dalla DC Films con i propri precedenti cinecomics: il film avrà luogo durante il secondo anno di attività del Cavaliere Oscuro a Gotham City e vedrà Bruce Wayne calarsi come non mai nel sottobosco criminale della città per fermare il misterioso serial killer Enigmista.

Nell'attesa di vedere il film al cinema dal 3 marzo 2022, potete recuperare l'ultimo trailer dell'NBA di The Batman e il consiglio di Christian Bale a Robert Pattinson.