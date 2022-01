The Batman: Matt Reeves spiega perché non ha diretto il film scritto da Ben Affleck

Nel corso di una sua recente intervista, Matt Reeves ha svelato qualche dettaglio in più circa i suoi contatti iniziali con la Warner Bros. per dirigere The Batman. Ricordiamo che inizialmente il film avrebbe dovuto essere diretto da Ben Affleck con lui nel ruolo del Cavaliere Oscuro, ma dopo l'uscita dell'attore le cose sono rapidamente cambiate.

Matt Reeves, infatti, ha parlato delle discussioni avute con i produttori a proposito del nuovo The Batman, quando era ancora un progetto integrato al DC Extended Universe e del perché abbia rifiutato di dirigere la sceneggiatura firmata da Ben Affleck e Geoff Johns. Reeves ha motivato la decisone spiegando prima di tutto che trovava il copione di Affleck e Johns assolutamente valido.

"Era pieno d’azione e profondamente legato al DCEU con apparizioni di personaggi da altri film e da celebri fumetti. Non ho appena l’ho letto ho capito che non era quello che volevo fare. Dissi loro che c’erano già stati film grandiosi, ma che se fosse toccato a me, avrei voluto fare qualcosa di più personale in modo da sapere cosa raccontare, cosa dire agli attori e dove mettere la macchina da presa. Quella sceneggiatura era assolutamente valida ed emozionante, quasi alla James Bond, ma non mi coinvolgeva. Quando l'ho letta ho capito che non era quello che volevo fare".

Con sorpresa di Reeves, Warner è stata d'accordo con il regista e ha voluto dargli carta bianca per un progetto tutto suo su Batman accantonando quello di Affleck: "Con mio sommo stupore, la Warner mi disse 'sai cosa? Vogliamo averti a bordo del progetto, quindi aspetteremo [che tu finisca di girare The War - Il pianeta delle scimmie, ndr.] e poi faremo il tuo film'".

In una precedente uscita, Reeves aveva spiegato anche perché non ci saranno altri membri della Justice League in The Batman. Su queste pagine anche le ultime dichiarazioni di Robert Pattinson che ha paragonato The Batman a La maschera del fantasma.