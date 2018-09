The Batman: Matt Reeves si è ispirato a Jekyll e Hyde per scrivere la sceneggiatura

Nel corso di una recente intervista Matt Reeves, sceneggiatore e regista dell'attesissimo The Batman, ha spiegato che una delle massime fonti d'ispirazione per il suo film è stato il romanzo gotico Lo Strano Caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde.

Il cineasta ha spiegato che, a suo modo di vedere, il romanzo gotico dello scozzese Robert Louis Stevenson incarnerebbe alla perfezione lo spirito del personaggio di Bruce Wayne: secondo Reeves Batman è una manifestazione del suo trauma che Bruce non è in grado di controllare, esattamente come il dottor Jekyll non era in grado di controllare la sua trasformazione in Mr. Hyde.

"Una delle cose che ho trovato maggiormente interessanti è venuta fuori mentre stavamo lavorando alla storia", ha detto Reeves. "Ho iniziato a pensare ai doppioni, all'idea che tutti noi abbiamo un lato oscuro, e la prima cosa che mi è venuta in mente è stata andare a rileggere Lo Strano Caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde. I due personaggi di Stevenson sono i diversi aspetti della personalità di un'unica persona, e penso che la stessa cosa accada a Bruce Wayne. Ci sono dei momenti in cui l'essenza di Bruce non è quella del ricco orfano figlio di Gotham, ma il suo travestimento. Ci sono volte in cui Batman è solo un travestimento, ma altre volte la vera essenza di Bruce trascende quel travestimento e Batman diventa Batman, non un uomo vestito da pipistrello ma una sorta di istinto puro ed ancestrale."

The Batman dovrebbe iniziare la produzione nel corso del 2019. Ancora nessuna ufficialità su chi interpreterà il Cavaliere Oscuro, con Ben Affleck che probabilmente sarà scartato dalla Warner. Recentemente, la star di Mad Man Jon Hamm si è detto interessato al ruolo.