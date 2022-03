The Batman, Matt Reeves sul sequel: 'Hush è un villain che adoro, ma...'

Dalle prime cifre registrate al box office il sequel di The Batman sembrerebbe sempre più certo, tanto che in una recente intervista promozionale al regista e sceneggiatore Matt Reeves è stato chiesto quale villain vorrebbe utilizzare nel prossimo capitolo della saga.

Mentre partecipava ad una sessione di domande e risposte con Twitter Movies, Matt Reeves ha rivelato che uno dei suoi villain di Batman preferiti è Hush, aggiungendo che gli piacerebbe inserirlo nel franchise di sua creazione con protagonista Robert Pattinson. Tuttavia, ha anche avvisato i fan che le sue dichiarazioni non vogliono in alcun modo anticipare ciò che accadrà nell'eventuale sequel di The Batman.

“Ci sono tanti personaggi che adoro, ma penso che Hush sia davvero interessante per questa saga. Quindi dirò silenzio. Ma questo non significa che il prossimo villain sarà Hush, chiariamoci!”

Creato da Jeph Loeb e Jim Lee, il Dr. Thomas Elliott alias Hush ha debuttato nel gennaio 2003 come parte della saga "Batman: Hush", composta da 12 numeri: il villain è già stato trasposto in live action, nelle serie tv Gotham e Batwoman, ma data l'impostazione character-driven e noir hard boiled che Matt Reeves ha dato al suo 'Batverse' una versione di Hush in questo franchise calzerebbe a pennello. Non a caso, forse, Hush è forse stato anticipato per The Batman 2 già nel film attualmente in programmazione nelle sale, con la scena che lo riguarda (quella del giornalista 'Elliott') pubblicata anche sul sito promozionale dell'Enigmista. A proposito, sul sito dell Enigmista è partito un countdown: che cosa potrà significare?

