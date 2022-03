The Batman, Matt Reeves sulla musica di Michael Giacchino: 'Ha plasmato tutto il film'

Tra i tanti pregi di The Batman che il pubblico sta imparando a scoprire in questi giorni in sala, c'è anche la colonna sonora firmata dal Premio Oscar Michael Giacchino, capace di tenere testa ed essere un degno successore dei precedenti temi musicali concepiti già da Danny Elfman e Hans Zimmer. Lo ha ribadito anche il regista Matt Reeves.

Dopo la marcia di Danny Elfman composta per i due film di Tim Burton e le orchestrazioni rombanti di Hans Zimmer e James Newton Howard per Christopher Nolan, Michael Giacchino è riuscito a consegnare un'altra colonna sonora da antologia per questa nuova avventura cinematografica del Cavaliere Oscuro. A ribadirne l'importanza centrale nell'economia del film, lo stesso regista, Matt Reeves, nel corso di un'intervista a Variety.

"Michael ha portato l'anima, ha portato il terrore, ha portato tutte le correnti emotive e l'atmosfera che un film come questo richiedevano. Non si può quasi articolare ciò che ha portato - lo si può solo sentire, come si esprime attraverso la musica, come si relaziona alla storia."

Il regista ha poi spiegato che la musica di Giacchino ha personificato la tensione che si prova nell'essere Bruce Wayne, e che ha perfettamente catturato la "malinconica" dualità del Crociato Incappucciato. Nel suo tema per Catwoman ha poi utilizzato elementi jazz mentre per il tema dell'Enigmista ha optato per l'innocenza del coro maschile per l'Ave Maria di Schubert. "In termini emotivi, l'Enigmista è come se avesse ancora 10 anni. Sarebbe inquietante... quel tipo di voce disperata da bambino percorre tutto il film".

Nelle ultime ore Robert Pattinson ha parlato del lato playboy di Bruce Wayne nel film