The Batman, Matt Reeves rivela qual è il suo film preferito col Cavaliere Oscuro

In una nuova intervista, il regista Matt Reeves ha condiviso il suo amore per alcuni dei film precedenti con protagonista il Cavaliere Oscuro, svelando anche alcuni dettagli sull'attesissimo The Batman con Robert Pattinson.

A quanto pare, i suoi due film preferiti del franchise sono Batman Returns e Il Cavaliere Oscuro, comunemente considerati fra le tre migliori opere cinematografiche con protagonista Bruce Wayne.

"Sento che sono stati davvero due film distintivi. I migliori, sono stati incredibili. Ciò che Nolan ha fatto è stato incredibile. Quello che Tim Burton ha fatto invece è stato a dir poco singolare. Adoro Batman Returns. Michelle Pfeiffer è stata incredibile. Lo adoro così tanto quel film. E il Pinguino, è una cosa che, wow. E' semplicemente Tim Burton al suo meglio in quel modo che ha di stringere un legame con il fantastico che sembra molto, molto personale. Per Il Cavaliere Oscuro, invece, semplicemente il Joker di Heath Ledger è indelebile. E' la cosa che più di tutte le altre ti porti dietro dopo aver finito il film."

Per quanto riguarda il futuro e il film da lui scritto e diretto, Reeves ha aggiunto:

"Ci sono stati diversi fantastici film di Batman, ma non voglio che il mio si aggiunga a questa lista senza che nessuno se ne accorga. Mi sentivo incuriosito dall'idea di avere una versione di questo personaggio, una versione di Batman, in cui non è ancora completamente formato", ha proseguito. "Dove avrei potuto parlare del chi sarebbe quel ragazzo in questo mondo di oggi. Perché alla fine questo ragazzo sta facendo tutto questo per affrontare il trauma del suo passato."

Parole che fanno alzare non di poco l'asticella dell'hype: voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

