The Batman, Matt Reeves rivela nuovi dettagli sul passato di Catwoman

Dopo la nuova scena tagliata da The Batman con Pinguino e Catwoman, vi riportiamo alcune interessanti dichiarazioni del regista e sceneggiatore del film Matt Reeves a proposito del passato di Selina Kyle, la co-protagonista del cinecomic DC Films interpretata da Zoe Kravitz.

Nel volume "The Art of The Batman", Matt Reeves ha rivelato infatti dettagli inediti sul background di Catwoman. Nel libro infatti si può leggere: "Selina è una sopravvissuta. Ha dovuto sopravvivere per le strade di Gotham e in realtà ha vissuto parte della sua infanzia nell'orfanotrofio della città, proprio come L'Enigmista. E quindi anche la sua storia parla molto di classismo, e del lusso che ci vuole per poter scegliere liberamente di diventare un vigilante rispetto invece a qualcuno che lo fa perché deve semplicemente trovare un modo per sopravvivere, ovvero come fa Selina".

Vi ricordiamo che The Batman è disponibile in Italia per il mercato on demand e può essere acquistato o noleggiato sulle principali piattaforme e store online. In attesa della versione home-video fisica, che invece uscirà a giugno, i fan non vedono l'ora che Warner Bros annunci ufficialmente The Batman 2, considerato il notevole successo ottenuto dal film in tutto il mondo. Nel frattempo, Matt Reeves e il suo team stanno già lavorando ad una serie tv su Pinguino per il servizio di streaming on demand HBO Max, con un altro show ambientato nel manicomio Arkham in sviluppo e, stando ai rumor, un possibile spin-off dedicato a Catwoman in cantiere.

