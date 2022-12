The Batman, Matt Reeves risponde a James Gunn: 'Mi fido delle tue fonti'

Se ci seguite con regolarità vi sarete certamente accorti del recente affaire The Batman, con un rumor sull'ingresso di Robert Pattinson nel DCU smentito da James Gunn in tempi davvero record.

Ora, prima dell'archiviazione definitiva del caso, vi segnaliamo un simpatico epilogo firmato nientemeno che da Matt Reeves, che in qualità di regista di The Batman e creatore dell'intero franchise dedicato a questa versione di Bruce Wayne e della sua Gotham City è il vero diretto interesso: come potete vedere dal post in calce all'articolo, infatti, l'autore è comparso sul social network Twitter per commentare la vicenda, scrivendo che l'unica fonte che gli piace davvero è James Gunn.

Ricordiamo che, secondo quanto anticipato dall'Hollywood Reporter nei giorni scorsi, la saga di The Batman continuerà senza intoppi sotto la nuova guida dei DC Studios e non verrà cancellata, procedendo presumibilmente in maniera parallela e slegata dal resto del DCU 'canonico'. Nel frattempo, a proposito dei piani futuri di James Gunn, in queste ore è stato confermato ufficialmente un nuovo Superman con l addio a Henry Cavill; inoltre, lo stesso Gunn ha rivelato che Ben Affleck tornerà in DC come regista di un progetto non ancora stabilito.

Quali sono le vostre aspettative per il futuro di The Batman e la prossima fase del neonato DCU? Ditecelo nei commenti.