The Batman, Matt Reeves rilascia in anticipo la colonna sonora del film!

Manca ancora più di un mese all'uscita di The Batman: il film con Robert Pattinson farà il suo esordio in sala il prossimo 4 marzo, ma per i fan potrebbe essere in arrivo proprio nelle prossime ore una sicuramente graditissima anticipazione che potrebbe rendere decisamente più sopportabili queste settimane d'attesa.

Dopo aver parlato dell'influenza di Zodiac su The Batman, infatti, Matt Reeves è intervenuto sui social annunciando la volontà di fare un regalo ai fan in attesa del film con Robert Pattinson: tra qualche ora, infatti, il regista renderà disponibile sul web la colonna sonora del film composta da Michael Giacchino.

L'annuncio del nostro Matt è arrivato tramite Twitter, in un post nel quale il regista ci ha anche svelato l'orario in cui avverrà la release: l'ora X è fissata per le 9:00 di mattina PT (Pacific Time), vale a dire circa le 6:00 di mattina secondo il nostro fuso orario. Insomma, non vi resta che puntare la sveglia: prima di recarvi a scuola, a lavoro o di svolgere qualunque attività occuperà la vostra mattinata, ci sarà da riscattare un regalo arrivato dritto da Gotham!

Pensate di prestare un orecchio alla colonna sonora prima di vedere il film? Fatecelo sapere nei commenti! Recentemente, intanto, Robert Pattinson si è preso gioco del Batman: Anno Uno di Frank Miller.