The Batman, Matt Reeves: nuovi retroscena sui casting di Zoe Kravitz e Robert Pattinson

I fan della DC e non solo sono ancora in fibrillazione per l'entusiasmante nuovo trailer di The Batman, ma dal DC FanDome oltre alle immagini e ai filmati del prossimo cinecomic Warner Brosl sono arrivate anche tantissime nuove informazioni grazie al regista Matt Reeves.

Nello specifico, durante il panel dedicato a The Batman, Matt Reeves ha raccontato la chimica tra Robert Pattinson e Zoe Kravitz, interpreti di Bruce Wayne e Selina Kyle, Catwoman: il regista sapeva che le due star sono molto amiche nella vita reale, e questo ha molto aiutato nel corso delle riprese. "C'era qualcosa di molto speciale e magico nel modo in cui Robert e Zoe hanno giocato l'uno contro l'altro fin dall'inizio dei lavori", ha detto Reeves. "Ho capito subito di aver fatto la scelta giusta. Sapevo che sono amici fuori dal set, e nella loro interpretazione ho ritrovato esattamente quella grande chimica naturale che mi aspettavo fin dall'inizio. E più i lavori proseguivano, più questo aspetto veniva alimentato dalle loro interpretazioni."

Zoe Kravitz ha ricordato la sua audizione: "Ricordo benissimo la mia audizione. Rob era già stato scelto per la sua parte, quindi ero molto nervosa perché volevo il ruolo a tutti i costi. E ricordo che tu Matt mi hai dato un casco. Dovevo entrare, togliermi il casco e fare la scena. Era la cosa più difficile, sembrare figa quando ti togli il casco! Avevo paura di rimanere incastrata. Non facevo che pensare: 'Non posso perdere questa parte per colpa di un casco, stai a vedere che non riesco a togliermi questo coso!'".

Per quanto riguarda Robert Pattinson, invece, Matt Reeves ha puntato alla star di Good Time e Cosmopolis fin dall'inizio: il regista era convinto che sarebbe stato un Batman perfetto, ma che soprattutto avrebbe dato un grande peso alla parte di Bruce Wayne. "Ho pensato fin dall'inizio che Rob sarebbe stato perfetto per la versione del personaggio che stavo scrivendo. Avevo immaginato il mio Bruce Wayne come ad una rock star spericolata e decadente, e mentre scrivevo pensavo a Robert. Non avevo idea che saresti stato interessato a interpretare il ruolo, anzi temevo che avresti rifiutato!", ha rivelato il regista all'attore durante l'evento virtuale. Ha aggiunto: "Mi dicevo: 'E se Rob non volesse interpretare Batman? Sarà un disastro un totale!' E poi, per coincidenza, ho scoperto non solo che volevi far parte del film ma che sei stato ossessionato da Batman per anni."



The Batman uscirà il 4 marzo 2022. Se state cercando nuove informazioni sul film, ecco che cosa hanno detto Robert Pattinson e Zoe Kravitz su Batman e Catwoman. Quanto aspettate questo cinecomic da uno a dieci?