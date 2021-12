The Batman, Matt Reeves pubblica un nuovo emblematico poster animato

The Batman è uno dei film più attesi del 2022 con Robert Pattinson nei panni di Bruce Wayne. Giusto per aumentare la curiosità dei fan, il regista della pellicola Matt Reeves ha pubblicato un nuovo enigmatico ed inquietante poster animato.

Il pubblico ha avuto modo di vedere una piccola anticipazione dell’interpretazione dell'attore di Twilight nel trailer di The Batman uscito qualche mese fa. Ora questo nuovo poster, condiviso dal regista sulla sua pagina Twitter ufficiale e che potete vedere in calce alla notizia, invita i fan a "mettere in discussione tutto”. Ci mostra il Batman di Pattinson che rimugina sotto la pioggia davanti a un punto interrogativo e un mucchio di simboli misteriosi illuminano lo sfondo, preannunciando l'arrivo dell'Enigmista.



La Warner Bros. sta testando diversi montaggi di The Batman, ma secondo i rumors lo studio avrebbe scelto la versione finale del film nelle ultime settimane. Fanno parte del cast anche Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano come l'Enigmista, Jeffrey Wright come James Gordon, John Turturro come Carmine Falcone, Peter Sarsgaard come Gil Colson, Jayme Lawson come Bella Reál, con Andy Serkis nei panni di Alfred Pennyworth e Colin Farrell nei panni del Pinguino.



L'uscita di The Batman è prevista per il 3 marzo 2022, quanto hype avete per il film e cosa ne pensate di questo poster animato? Fatecelo sapere nei commenti!