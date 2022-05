The Batman, Matt Reeves piange Neal Adams: 'Addio ad uno dei più grandi'

La morte di Neal Adams ha sconvolto anche Hollywood, con numerosi autori di fama mondiale che in queste ore stanno omaggiando sui social il leggendario fumettista di Marvel Comics e DC.

Oltre all'ultimo saluto di James Gunn, Neil Gaiman e Guillermo Del Toro, grande appassionato dell'arte del fumettista di Lanterna Verde, X-Men e Avengers, in queste ore anche il regista di The Batman Matt Reeves ha voluto omaggiare Neal Adams con un post sulla sua pagina Twitter. Disponibile in calce all'articolo, il tweet recita: "Una notizia molto triste. E' stato semplicemente uno dei migliori".

Il tweet di Reeves risponde a quello ufficiale della DC, che ha salutato Neil Adams con un post a lui dedicato: "I fumetti moderni non sarebbero quello che sono oggi senza l'incomparabile lavoro di Neal Adams. Neal ha ritratto gli eroi sia come super sia come umani, in egual misura. Il suo lavoro su Batman, Lanterna Verde e molti altri personaggi è stato rivoluzionario. La DC si unisce al mondo in lutto per la sua perdita."

Vi ricordiamo che qualche giorno fa la Warner Bros, durante la presentazione dei suoi progetti futuri al CinemaCon di Las Vegas, ha finalmente annunciato ufficialmente The Batman 2, con Matt Reeves che tornerà a scrivere, dirigere e produrre la seconda avventura sul grande schermo del nuovo Batman interpretato da Robert Pattinson.

