The Batman, Matt Reeves parla del villain di Barry Keoghan: 'Non è ancora Joker ...'

In queste ore Warner Bros. Entertainment ha pubblicato su YouTube il commento audio ufficiale di Matt Reeves per la famosa scena di Joker cancellata da The Batman, e le parole del regista del film di Robert Pattinson offrono importanti dettagli sul villain interpretato da Barry Keoghan.

"Quello che volevo fare, nel tentativo di presentare al pubblico una nuova Gotham partendo dal secondo anno di attività di Batman, fosse partire dal presupposto che, in un certo senso, tutti questi personaggi che conosciamo in qualche modo esistessero già prima dell'inizio del film. Nella scena abbiamo una versione di questo personaggio che non è ancora il Joker, ma che ovviamente diventerà il Joker, e volevo far capire che Batman aveva avuto già un incontro con lui in passato. E' successo qualcosa durante quel primo anno di attività che noi non abbiamo visto, e questi due personaggi hanno una connessione. Per quanto riguarda l'interpretazione di Barry Keoghan, volevo che questa versione del personaggio tornasse all'ispirazione originale di Bob Kane Bill Finger, ovvero Conrad Veidt nel film muto L'uomo che ride."

Le parole di Matt Reeves contribuiscono a spiegare per estensione l'approccio del regista all'intero film, che in piena tradizione noir racconta Batman attraverso Gotham City, la metropoli in cui agisce il detective hard boiled. Allo stesso tempo, l'evoluzione del protagonista passa per l'incontro/scontro coi numerosi altri protagonisti della città, vale a dire la Catwoman di Zoe Kravitz, L'Enigmista di Paul Dano, il Pinguino di Colin Farrell, il Carmine Falcone di John Turturro e il James Gordon di Jeffrey Wright. Sarà interessante scoprire come proseguirà la storia nel già confermato ufficialmente The Batman 2. Inoltre, vi ricordiamo che Matt Reeves sta anche sviluppando una serie tv ambientata nel manicomio Arkham, serie che secondo quanto ha lasciato intendere il regista potrebbe includere il Joker di Barry Keoghan.

Se volete, il video promozionale di Warner Bros. è disponibile qui sotto.