The Batman: Matt Reeves interessato alla possibilità di introdurre Mr. Freeze in un sequel

Come sappiamo, The Batman si propone di dare un taglio realistico alla storia del Cavaliere Oscuro. Così, dopo che Pattinson ha dichiarato quali villain vorrebbe affrontare nei sequel, il regista Matt Reeves, in una recente intervista, ha parlato del fascino di trasporre in modo appropriato un personaggio come Mr. Freeze.

In particolare, il regista ha spiegato che, se un villain come l'Enigmista, presente in The Batman, può essere facilmente contestualizzato in un mondo realistico, il compito si fa decisamente più arduo per alcuni personaggi dell'universo DC, come Mr. Freeze, seppur molto intrigante. Infatti, ha raccontato di come l'idea trainante del progetto sia realizzare una versione credibile di qualsiasi cosa.

Così, interrogato sulla possibilità di introdurre villain inverosimili in futuro, Matt Reeves ha risposto con le seguenti parole: "Per me, sarebbe una sfida interessante riuscire a trovare un modo per farcela. Anche l'idea di un qualcosa simile a Mr. Freeze, sarebbe una grande storia. Credo ci sia una versione realistica di quella storia che potrebbe davvero essere potente. Adoro il lato fantastico di Batman, ma in questo adattamento, non c'è spazio per l'inverosimile. Però, penso che sarebbe interessante provare a eliminare l'elemento fantastico e vedere cosa ne esce... del tipo: "Come posso trovare un senso a questa cosa qui?". Sì, direi che questa è la mia visione".

Parlando di Mr. Freeze, viene subito in mente l'interpretazione di Arnold Schwarzenegger nel controverso esperimento camp di Batman & Robin. A voi, invece, interesserebbe vedere una nuova trasposizione di Mr. Freeze? Vi invitiamo a farcelo sapere nei commenti e vi ricordiamo che sono state da poco aperte le prevendite di The Batman anche in Italia.