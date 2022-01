The Batman, Matt Reeves paragona il personaggio di Robert Pattinson a James Bond

Dopo aver paragonato il suo Enigmista al serial killer Zodiac, il regista e sceneggiatore di The Batman Matt Reeves ha offerto ai fan un parallelismo tra il personaggio interpretato da Robert Pattinson e James Bond, l'iconica spia britannica nata dalla penna di Ian Fleming.

Parlando con MovieMaker, Reeves ha ammesso che il fascino immortale e la popolarità del Cavaliere Oscuro sono equiparabili a quelli di 007: “Batman è un mito straordinario che dura da oltre 80 anni. E' come James Bond, in effetti, e ci sono parecchie similitudini. Ha un bell'aspetto. Ha una bella macchina. Ha un sacco di gadget. Come 007, in un certo senso! La differenza è che Batman è molto legato ad un dolore profondo, antico. E' da questa prospettiva che ho voluto guardare il personaggio, e questa storia rispecchia quell'aspetto. Il dolore profondo che forgia Batman. Ecco perché volevo Robert Pattinson, è un attore meraviglioso e sapevo che sarebbe stato in grado di capire il mio punto di vista su Batman e spingersi insieme a me nelle profondità della complessa psiche di questo personaggio."

Vi ricordiamo che The Batman durerà tre ore, con la storia che racconterà il secondo anno di attività del Cavaliere Oscuro a Gotham City: con i cittadini e soprattutto gli uomini del dipartimento di polizia ancora sospettosi nei confronti del vigilante, Batman dovrà mettere alla prova le sue abilità di investigatore quando un misterioso serial killer che si nasconde dietro al soprannome di Enigmista inizierà a colpire figure di spicco della società di Gotham allo scopo di svelare un antico segreto che coinvolge anche il passato di Bruce Wayne.

La data d'uscita è fissata per il 3 marzo prossimo: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti!