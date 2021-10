The Batman, Matt Reeves: 'Non volevo un altro racconto delle origini'

Il trailer di The Batman rilasciato al DC FanDome ha riacceso l'entusiasmo di milioni di fan in giro per il mondo e nel suo intervento al panel dedicato all'Uomo Pipistrello, Matt Reeves ha voluto spiegare la scelta compiuta per l'ambientazione di questa pellicola.

Il Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson è già l'eroe di Gotham City ma, in The Batman è ancora un novellino che, non sa ancora bene come destreggiarsi con i molti supercriminali che imperversano nella cittadina. In questa pellicola non viene riproposta la genesi di questo iconico personaggio, non vedremo l'omicidio di Thomas e Martha Wayne. The Batman la storia dell'Uomo Pipistrello parte in medias res, ovvero nel bel mezzo dei fatti.

Il regista de Il pianeta delle scimmie ha spiegato perché non è interessato a ricostruire una storia familiare e volendo invece adottare un approccio più realistico:

"Nel corso degli anni abbiamo visto molte storie sulle sue origini. Abbiamo visto le cose andare sempre un po' oltre, in un approccio sempre più fantasioso e ho pensato che fin qui c'è stato un momento preciso che non abbiamo ancora affrontato, non abbiamo mai visto l'anno uno del giovane Batman. Questo non vuole essere un racconto delle origini, e pure se fai riferimento alle origini, vivi il dramma degli inizi nel suo profondo".

Intanto, fin qui i leak di The Batman sembrano essere tutti autentici come ha dimostrato il trailer e sono in molti a domandarsi che impatto questa pellicola avrà nell'universo cinematografico DC. Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.