The Batman, Matt Reeves: 'Non lavorerei per la Marvel'

Si parla già di un sequel di The Batman, mentre ci troviamo nelle ore calde: il film di Matt Reeves, infatti, si prepara a fare il suo debutto al cinema domani 3 Marzo. In molti si sono chiesti se il regista tornerà nel mondo DC o se, a sorpresa, farà il suo ingresso nel MCU: ecco la risposta di Reeves.

Non sarebbe la prima volta che un regista fa il salto dalla DC al MCU. Basti pensare a James Gunn, che ultimamente ha diretto Suicide Squad e Peacemaker per la DC mentre lavorava al terzo film di Guardiani della Galassia.

E un collegamento tra i due mondi già c'è stato proprio grazie a Gunn, perché recentemente proprio la crew di Guardiani della Galassia Vol. 3 ha girato il cameo di Ezra Miller nel finale di Peacemaker. In verità si è trattato semplicemente di ricambiare un favore, perché come sappiamo il team della serie targata HBO Max ha girato il provino di Chukwudi Iwuji per il film Marvel.

In ogni caso sembra che Reeves non sarebbe interessato a seguire le orme del collega. Anzi, sembra che inizialmente il regista avesse provato a convincere anche la Warner Bros del fatto che non fosse la persona adatta per girare un film su Batman. Tuttavia la libertà che gli è stata concessa gli ha permesso di partire da zero, e dare vita al Bruce Wayne che desiderava. Una libertà che la Marvel non gli lascerebbe.

"Ho un rispetto così grande per Kevin Feige e anche per i registi [della Marvel]. Ma se devo essere sincero, non so proprio come potrei cavarmela. Ci deve essere un certo livello di scoperta per me, in cui ho la libertà di trovare la mia strada. Se devo entrare in un progetto che è già impostato troppo nei dettagli, allora penso che mi perderei. E credo che nemmeno loro sarebbero felici con me".

E in effetti nel caso di Batman il regista è entrato con una sceneggiatura già scritta, che ha dovuto necessariamente adeguare alle sue necessità. Dunque la ragione sembra essere semplicemente questa. Ben lontana da quella di Ayer, regista del primo Suicide Squad, che alla premiere del film urlò "f*uck Marvel".

Intanto vi raccontiamo il film con Pattinson nella nostra recensione di The Batman.