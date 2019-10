The Batman di Matt Reeves non si fermarà ad una trilogia, attesi a breve annunci ufficiali

Forbes rivela che, ad un paio di mesi dall'inizio ufficiale delle riprese per The Batman, la Warner Bros., anche cavalcando l'uscita nelle sale di Joker, renderà pubbliche diverse informazioni sul nuovo film di Matt Reeves.

Innanzitutto, per quanto riguarda il cast, verranno confermati ufficialmente sia Jeffrey Wright come Gordon che Jonah Hill come l'Enigmista, ma soprattutto sarà palesato che il film lancerà una Batman-Verse sulla falsa riga dello Spider-Verse della Sony Pictures, di cui faranno parte anche gli stand-alone di Batgirl e Nightwing.

Secondo la rivista Matt Reeves si è preso tutto questo tempo per sviluppare il suo film per assicurarsi che l'opera costituisca delle fondamenta solide per un nuovo franchise che proseguirà a lungo in futuro: ad oggi è previsto che l'autore realizzi una trilogia con Robert Pattinson protagonista, ma il piano è quello di espandere il "mondo di Gotham" sia che Reeves decida di rimanere al timone, sia che quel timone dovesse finire fra le mani di un altro regista.

Ricordiamo che il film avrà dei toni molto adulti e atmosfere da noir investigativo che si distaccheranno di molto dai precedenti adattamenti del Cavaliere Oscuro: la trama al momento è ancora sconosciuta, ma secondo le ultime indiscrezioni The Batman vedrà il protagonista che, durante i primi anni della sua carriera di vigilante, dovrà indagare una serie di misteriosi e brutali omicidi; senza prove, il Cavaliere Oscuro si muoverà per Gotham interrogando tutti i suoi principali nemici allo scopo di risolvere la sua intricata indagine.

L'uscita è prevista per il 25 giugno 2021.