The Batman, Matt Reeves ha letto la storia di Ben Affleck: 'Era come un film di 007'

I fan più accaniti del Cavaliere Oscuro sanno che The Batman di Matt Reeves è nato dalle ceneri del film di Ben Affleck, inizialmente ingaggiato per scrivere, dirigere e interpretare un film stand-alone sul vigilante di Gotham spin-off di Justice League di Zack Snyder.

I piani sono cambiati in corso d'opera, anche per via della decisione di Ben Affleck di lasciare definitivamente il ruolo di Batman - nonostante abbia successivamente accettato di tornare nei panni di Bruce Wayne per The Flash, in uscita nel 2023 - e alla fine il progetto è stato totalmente rivisto e corretto da Matt Reeves, che ha scelto Robert Pattinson per il suo giovane Cavaliere Oscuro. In una nuova intervista promozionale, comunque, l'autore di The Batman ha raccontato di aver avuto tra le mani la sceneggiatore che Ben Affleck scrisse per il suo film, spiegando che il progetto sarebbe stato molto incentrato sull'azione:

"Il film doveva essere originariamente diretto da Ben Affleck, e la sceneggiatura che mi hanno inviato era stata scritta da Ben ma riscritta da un altro scrittore di grande talento come seconda bozza. Quando l'ho letta ho capito subito in che direzione sarebbe andato: un film standalone su Batman incentrato sulla versione del personaggio di Ben, ma molto più basato sull'azione rispetto a quello che sentivo di voler fare io. Non sono riuscito ad abbracciare in pieno quell'idea, era un film molto alla James Bond, costruito su diversi set di scene d'azione. In mano a qualche altro regista sarebbe stato un film molto interessante da realizzare, ma non spettava a me farlo perché non lo sentivo mio".

