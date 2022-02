The Batman, Matt Reeves:'La colonna sonora ha aiutato Robert Pattinson'

La musica per The Batman di Michael Giacchino ha aiutato Robert Pattinson a 'diventare Batman', secondo quanto dichiarato dal regista Matt Reeves. La colonna sonora è già disponibile, a pochi giorni di distanza dall'uscita nelle sale di The Batman, prevista per il 4 marzo. Si tratta dell'ennesima collaborazione Giacchino-Reeves.

Robert Pattinson ha ricordato il provino con il costume di Batman & Robin ma ci fu un altro dettaglio molto importante.

"Adoro lavorare con Michael Giacchino, è una delle mie persone preferite. Quando ho ricevuto l'incarico per The Batman sono andato da lui sapendo che ha lo stesso tipo di amore e connessione che ho io con con Batman. Mi ha detto che voleva fare ciò che non avremmo mai potuto fare: registrare prima che io girassi un fotogramma. Mi ha detto 'Voglio che registriamo un accompagnamento, come se fosse stata trovata una sconosciuta Sonata di Beethoven di Batman, e la usiamo per la colonna sonora dell'intero film'. Ne ero entusiasta, quindi iniziò a scrivere mentre io stavo ancora scrivendo, e mi inviava piccole registrazioni di campioni di brani che stava facendo al piano" ha raccontato Reeves in un comunicato stampa per l'uscita della soundtrack.



La notte prima del provino di Pattinson, Reeves ha ricordato:"Michael mi inviò quest'incredibile accompagnamento musicale che conteneva la musica di Batman - l'aveva messa insieme con un'orchestra - e rimasi sbalordito. Fu così emozionante! Andai sul set e feci salire in macchina Dylan Clark, il produttore. Si sedette sul sedile del passeggero e io alzai la musica. Piangemmo, letteralmente. Anche lui sentì che era fantastico [...] Quella musica aiutò Robert Pattinson a diventare Batman e l'abbiamo ascoltata per tutto il tempo".



