The Batman, Matt Reeves: 'La mia Batmobile ispirata a Christine di Stephen King'

Nel corso di una recente intervista concessa a Empire Magazine, Matt Reeves oltre alle sue influenze musicali ha rivelato anche qual è stata la principale fonte di ispirazione per la nuova Batmobile di Batman nel film che approderà nelle sale di tutto il mondo a partire dal prossimo marzo. Questa arriva direttamente da un'opera di Stephen King.

A quanto pare, secondo le parole del regista, la nuova Batmobile in The Batman prende ispirazione dalla macchina infernale del film Christine, diretto da John Carpenter e tratto dal romanzo omonimo di Stephen King. "[La Batmobile] doveva fare la sua apparizione come se spuntasse dall'ombra proprio per intimidire, quindi l'ho concepita come la macchina Christine di Stephen King".

Ricordiamo che nel film di Carpenter, Christine è questa macchina responsabile di una tremenda serie di omicidi e pare che nella mente di Reeves questo horror abbiamo contribuito parecchio al look della Batmobile in The Batman: "Mi piaceva l'idea della macchina stessa come figura horror, il suo fare un'apparizione quasi animalesca per spaventare a morte le persone che sono inseguite da Batman. Questo è assolutamente un aspetto che rende più horror il film".

In precedenza, Reeves aveva rivelato che il suo Bruce Wayne è ispirato a Kurt Cobain: "Quando scrivo, spesso ascolto musica in sottofondo" ha rivelato Reeves, aggiungendo: "E mentre stavo scrivendo il primo atto del film, ho messo su "Something In The Way" dei Nirvana. È stato allora che mi è venuto in mente che, piuttosto che raccontare Bruce Wayne come il solito playboy ricco che abbiamo già visto molte volte al cinema prima di questo film, avrei potuto dargli un tono più tragico. Mi sono lasciato anche ispirare da Last Days di Gus Van Sant e da quell'idea di versione romanzata di Kurt Cobain".

The Batman uscirà nelle sale il 4 marzo 2022. Su queste pagine anche una nuova foto con Batman e Catwoman.