The Batman, Matt Reeves e JJ Abrams dicono addio a Andrew Jack, vittima del Coronavirus

Nelle scorse ore vi abbiamo comunicato della scomparsa di Andrew Jack, e adesso vi segnaliamo anche i commoventi ultimi saluti dei registi Matt Reeves e JJ Abrams.

I due amici e colleghi, infatti, hanno lavorato entrambi con l'attore nell'ultimo periodo: Reeves lo aveva assunto come dialect coach per The Batman, film le cui riprese sono state interrotte in queste settimane proprio per via della pandemia di Coronavirus, che sarebbe stata la causa della prematura morte di Jack; il secondo invece lo aveva reclutato per il ruolo del leader della Resistenza Caluan Ematt in Star Wars: Il Risveglio della Forza.

"Andrew era una leggenda e un uomo incredibilmente gentile" scrive Reeves su Twitter, in un post che potete trovare in calce all'articolo. "Abbiamo tutti il cuore spezzato. I nostri cuori vanno alla sua famiglia. Riposa in pace, Andrew".

Inoltre, sempre in basso vi riportiamo anche il post di un cartello, scritto a mano da Abrams e fotografato, nel quale si legge: "Andrew Jack è stato adorabile. Il nostro brillante dialect coach in The Force Awakens ... era così bello che dovevamo dargli una parte. Mandiamo amore ai suoi amici e familiari. Ci mancherà. PS: state al sicuro, amici!".

Ricordiamo che, per il momento, The Batman è ancora previsto per il 25 giugno 2021. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per ogni aggiornamento.