The Batman di Matt Reeves potrebbe essere ispirato a Il Lungo Halloween

Stando a dei nuovi rumor, fonti vicine alla produzione di The Batman avrebbero confermato che il film scritto e diretto da Matt Reeves è stato in gran parte influenzato da Il Lungo Halloween, celebre saga in tredici numeri scritta nel 1996 da Jeph Loeb e disegnata da Tim Sale.

Come chi ha letto il fumetto di certo già saprà, Il Lungo Halloween è una delle saghe più acclamate dell'intera storia editoriale del Cavaliere Oscuro, nonché uno dei più celebri fumetti degli anni '90: la storia è una sorta di sequel spirituale di Batman: Anno Uno di Frank Miller e racconta di un ancora giovane ma comunque piuttosto esperto Batman impegnato nella caccia al misterioso Holiday, un serial killer che uccide le sue vittime secondo le date festive del calendario.

L'assassino potrebbe essere uno dei tanti nemici che Batman ha incontrato nei primi anni della sua carriera, o un avversario completamente nuovo e inaspettato: come dice una delle frasi più celebri dell'opera, recitata non a caso dall'Enigmista, la storia è "un mistero, sminuzzato nei pezzi di un puzzle, avvolto in un indovinello e nascosto in una scatola cinese".

Al momento bisogna prendere questi rumor come non confermati, dato che le fonti che hanno comunicato l'indiscrezione sono rimaste anonime. Certo è che la trama del fumetto di Loeb, già servita come fonte d'ispirazione a Christopher Nolan per quanto riguarda lo sviluppo di Harvey Dent/Due Facce ne Il Cavaliere Oscuro, sembrerebbe adattarsi perfettamente alla volontà di Reeves di raccontare le capacità investigative di Batman e di integrarle ad una Gotham piena di villain più o meno noti.

Da notare che Loeb avrebbe poi scritto un'altra mini-serie amatissima dai fan, Batman: Hush, sempre incentrata su un'intricata indagine che porta Batman ad incontrarsi con diversi supercriminali.

