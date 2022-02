The Batman, Matt Reeves quasi infastidito dalle richieste di Warner di dirigere il film

Oggi The Batman è uno dei film più attesi dell'anno ma non solo, Matt Reeves sta anche preparando un vero e proprio Bat-Universo cinematografico attorno alla pellicola con Robert Pattinson. Tuttavia, il rapporto tra Warner e il regista non è sempre stato così idilliaco, come ha avuto modo di ricordare lo stesso Reeves in una recente intervista.

A dire il vero, la Warner Bros. corteggiava Matt Reeves fin dal 2017 per fargli dirigere il progetto che avrebbe rilanciato la figura del Cavaliere Oscuro al cinema dopo i riscontri negativi di Batman v Superman: Dawn of Justice e soprattutto del successivo Justice League. A un certo punto, mentre si trovava sul set di The War - Il pianeta delle scimmie, Reeves ricorda che Warner era così insistente da diventare quasi fastidiosa ai suoi occhi.

"[Warner Boes.] continuava a tornare indietro. Mi stavo quasi cominciando a infastidire. Mi chiedevo perché non capissero che stavo facendo questo film", ha ricordato Reeves in un'intervista, e lì è dove il suo team gli suggerì di rispondere alle chiamate dello studio. "[Il mio agente] mi disse, 'Se hai un minimo di interesse potresti trovare il tempo di andare a quel meeting'". Non passò molto tempo prima che Reeves partecipasse al meeting e accettasse di dirigere The Batman per Warner Bros.

Oltre a The Batman, sappiamo che Matt Reeves supervisionerà alcuni progetti spin-off incentrati sulla Gotham PD e sul Pinguino di Colin Farrell e in cantiere per HBO Max. I fan incontreranno per la prima volta la versione di Colin Farrell del famigerato villain di Gotham City nell'attesissimo The Batman, diretto da Reeves per la Warner Bros. Pictures e in uscita nelle sale di tutto il mondo dal 3 marzo 2022. Secondo quanto riferito, la serie spinoff incentrata su Pinguino, sviluppata da HBO Max (ancora senza titolo), "racconterà l'ascesa al potere di Oswald Cobblepot nel mondo criminale di Gotham" e sarà ovviamente ambientata prima degli eventi del film con Robert Pattinson.