The Batman: Matt Reeves indica i suoi fumetti preferiti del Cavaliere Oscuro

Sul suo film standalone dedicato a Batman si sa ancora poco e nulla, ma Matt Reeves in una recente chiacchierata ha indicato i suoi archi narrativi preferiti del Cavaliere Oscuro.

Al regista tale curiosità è stata chiesta su Twitter e questi ha immediatamente risposto con alcune delle storie più significative di Batman, come Batman: Year One, Batman: The Long Halloween, Batman: Dark Victory, e Batman: Ego. I primi due di questa lista sono noti per essere stati in parte di grande ispirazione per Batman Begins e Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

Dopo aver visto il Crociato Incappucciato in una nuova veste, quella di Ben Affleck, in Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, toccherà a Reeves procedere nella scia per quanto riguarda il DC Extended Universe, ma quale strada deciderà di imboccare? Non resta che attendere maggiori novità al riguardo e soprattutto l’inizio delle riprese del suo film (previste per il 2019), che secondo alcuni rumor dovrebbe essere il primo di una nuova trilogia dedicata a Batman. Di seguito, invece, potete leggere la sinossi di Justice League per rinfrescare la memoria sulla storia dell’Universo Cinematografico DC finora. Il prossimo film DC a vedere la luce di una sala sarà Aquaman, atteso per il 14 dicembre 2018.

Sinossi: Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra.