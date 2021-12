The Batman, Matt Reeves: 'Il Bruce di Robert Pattinson è ispirato a Kurt Cobain'

Dopo le cover di Empire per The Batman, il celebre magazine dedicato al mondo del cinema e della televisione sta iniziando a pubblicare l'intervista esclusiva alle star dell'attesissimo cinecomic DC Films.

In un nuovo estratto, il regista e sceneggiatore Matt Reeves ha paragonato il Bruce Wayne di Robert Pattinson a Kurt Cobain, iconico leader dei Nirvana, la band la cui musica ha (evidentemente non a caso fornito) diverso materiale per la promozione di The Batman. Ma qual è il punto di incontro tra il miliardario di Gotham City e la rockstar?

"Quando scrivo, spesso ascolto musica in sottofondo" ha rivelato Reeves, aggiungendo: "E mentre stavo scrivendo il primo atto del film, ho messo su "Something In The Way" dei Nirvana. È stato allora che mi è venuto in mente che, piuttosto che raccontare Bruce Wayne come il solito playboy ricco che abbiamo già visto molte volte al cinema prima di questo film, avrei potuto dargli un tono più tragico. Mi sono lasciato anche ispirare da Last Days di Gus Van Sant e da quell'idea di versione romanzata di Kurt Cobain".

Ricordiamo che The Batman è stato eletto il film più atteso del 2022: siete d'accordo? Il cinecomic DC Films è in cima alla vostra lista dei film che aspettate maggiormente? Diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti.