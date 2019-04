The Batman: Matt Reeves festeggia il compleanno di Batman mostrando il logo del nuovo film

Dopo aver svelato quando inizieranno le riprese, lo sceneggiatore e regista Matt Reeves è ricomparso sui social per celebrare l'ottantesimo compleanno di Batman.

Reeves ha anche colto l'occasione per mostrare (sebbene di sfuggita, e sullo sfondo) il logo del suo attesissimo The Batman, nuovo film Worlds of DC che arriverà nei cinema di tutto il mondo dal 5 giugno 2021: come potete vedere nel post in calce all'articolo, oltre alla cover di Detective Comics #27, il leggendario albo a fumetti in cui nel marzo del 1937 comparve per la prima volta il Cavaliere Oscuro, compare anche quella che sembrerebbe essere una sceneggiatura, griffata con il logo del film.

Da quel poco che si può evincere dall'immagine, il logo sembrerebbe molto simile a quello utilizzato dal videogioco Batman: The Telltale Series, uscito ad episodi tra il 2 agosto e il 13 dicembre 2016.

In una recente intervista Reeves ha anche svelato di essersi ispirato a Chinatown e Taxi Driver per la stesura del copione, che comunque ad oggi rimane avvolto nel mistero: l'unico dettaglio che il regista ha condiviso in proposito è che la pellicola non sarà un adattamento diretto di una specifica storia a fumetti, ma calcherà le atmosfere dei film di Alfred Hichcock e ruoterà intorno alle abilità investigative del Cavaliere Oscuro, enfatizzando un aspetto della sua personalità spesso e volentieri tralasciato dai precedenti adattamenti cinematografici.

Secondo alcuni rumor, il film potrebbe essere ambientato negli anni '90: se così fosse allora non avremo a che fare con un Batman completamente diverso, ma semplicemente di una versione più giovane di quello interpretato da Ben Affleck, che come raccontato in Batman vs Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder è in attività da oltre vent'anni. In questo caso il film sarebbe a tutti gli effetti un prequel, e non un totale reboot del franchise.

Staremo a vedere.