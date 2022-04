The Batman, Matt Reeves sulla famiglia Wayne: 'Sono come i Kennedy'

In The Batman troviamo un Bruce Wayne molto diverso visto da quelli fin qui conosciuti. Il personaggio interpretato da Robert Pattinson sembra infatti estremamente insofferente e a differenze degli altri Uomini Pipistrello sembra sentire ancora vicina la tragedia che ha colpito famiglia paragonata da Matt Reeves a quella dei Kennedy.

In una recente intervista con KCRW il regista ha infatti ammesso di essersi ispirato proprio alla sfortunata storia di questa celebre dinastia politica che nel corso degli anni ha dovuto confrontarsi con incredibili tragedie e lutti.

"Mi interessava l'idea che fosse in una fase della sua vita in cui non poteva sopportare il peso delle sue origini. Ho pensato che potesse essere un po' come un membro della famiglia Kennedy o i reali britannici che devono fare i conti con una incredibile tragedia e col modo in cui ti è stata cucita addosso una storia familiare da cui in nessun caso puoi sfuggire. E quindi la sua risposta è stata quella di volersi ritirare da tutto questo, non volendo accettare le conseguenze che ha l'avere un nome tanto importante. Scegli di utilizzare tutto questo come una maschera e dare uno scopo alla sua vita".

E mentre arrivano i primi dettagli sul sequel di The Batman, il pubblico continua a domandarsi come si evolverà la storia del personaggio interpretato da Barry Keoghan. Il Joker di The Batman è totalmente nuovo e non è in alcun modo paragonabile ai suoi illustri predecessori.

Voi cosa ne pensate di questa nuova fase del Cavaliere Oscuro? Ditecelo come sempre nei commenti.