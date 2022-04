The Batman, Matt Reeves: 'Ecco perché dice 'Sono Vendetta' e non 'Sono Batman''

The Batman è molto diverso dai precedenti film della saga, e questa differenza oltre a notarsi nelle atmosfere da noir / hard boiled della trama la si nota anche in dettagli meno evidenti, come la famosa battuta introduttiva del supereroe di Gotham.

Nella versione interpretata da Robert Pattinson e concepita dal produttore, sceneggiatore e regista Matt Reeves, ad esempio, la famosa frase 'Sono Batman' pronunciata da Michael Keaton e da Christian Bale è diventata la ben più aggressiva (e per certi versi malinconica) 'Sono Vendetta', con 'Vendetta' che addirittura nel corso del film diventa un soprannome per lo stesso Batman, chiamato così da avversari e alleati.

Parlando con il podcast KCRW, dopo aver anticipato qualche possibile dettaglio sul sequel di The Batman, Matt Reeves ha fatto luce su questo aspetto del suo film, dichiarando: "Per me il suo arco narrativo inizia in questo preciso modo: all'inizio del film lui è Vendetta, per questo lo dice. Non dice 'Sono Batman', che era la battuta chiave di Michael Keaton, dice proprio 'Sono Vendetta'. Si definisce così, crede di essere questo. E' una frase che viene da alcuni fumetti e dalla serie animata di Batman, e per me rappresenta pienamente la sua rabbia interiore, che è una rabbia primordiale. In questo film Bruce sta solo cercando di dare un senso alla sua vita, non è davvero consapevole di sé. Quella scena è costruita per farti sentire la sua rabbia e il suo cuore che batte. Anche visivamente, lo scopo era tratteggiare la sensazione dell'adrenalina che si alza e che scoppia e che che poi finalmente inizia a diminuire".

The Batman è in programmazione al cinema. La data d'uscita in home-video è fissata per il 30 giugno prossimo.