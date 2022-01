The Batman, Matt Reeves: 'Ecco in che modo il killer Zodiac ha ispirato il mio Enigmista'

Dopo aver rivelato perché The Batman sarà un reboot totalmente slegato dal resto del DCEU, il regista e sceneggiatore Matt Reeves si è concentrato sul modo in cui i veri crimini del serial killer Zodiac hanno ispirato la creazione del suo Enigmista.

Dai numerosi trailer di The Batman vi sarete sicuramente resi conto che il villain del film, interpretato da Paul Dano, non assomiglia praticamente in nulla alla precedente versione cinematografica interpretata da Jim Carrey in Batman Forever: questo perché, invece che basare il personaggio sulla sua controparte a fumetti, Matt Reeves ha cercato di avvicinare il suo Enigmista al serial killer Zodiac, il vero pluri-omicida che terrorizzò gli Stati Uniti negli anni '70 (e la cui caccia all'uomo avrebbe ispirato la realizzazione del celebre Zodiac di David Fincher).

A tal proposito, l'autore ha dichiarato: "La premessa del film parte dall'idea che l'Enigmista è modellato sul serial killer Zodiac: ovviamente non uccide a caso, sta colpendo delle figure molto importanti a Gotham, alcuni dei pilastri della società. E il movente di questi omicidi, è svelare che le sue vittime in realtà non erano chi dicevano di essere. Avevano dei segreti. E così, proprio come Woodward e Bernstein, in questo film abbiamo Gordon e Batman che cercano di seguire i vari indizi per dare un senso a questi atti criminali. Possiamo dire quindi che il film è un poliziesco, nel profondo".

La citazione a Woodward e Bernstein non sarà sfuggita ai più attenti, e anticipa il vero scandalo politico che ha ispirato The Batman (se vi è sfuggito il collegamento, cliccate sul link evidenziato per scoprire di cosa si tratta). The Batman uscirà al cinema in Italia dal 3 marzo.