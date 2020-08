The Batman, Matt Reeves: 'Ecco cosa rende unico il nuovo costume'

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, Matt Reeves si è soffermato in particolare sulle peculiarità del nuovo costume del protagonista in The Batman, la nuova reiterazione cinematografica del supereroe creato da Bob Kane e che stavolta avrà il volto di Robert Pattinson che non vediamo l'ora di scoprire.

Nell'intervista, il regista del film ha definito il nuovo costume come "unico" nel suo genere, merito soprattutto del gran lavoro della costumista: "Abbiamo una meravigliosa costumista, ovviamente, Jacqueline Durran, mentre il costume è stato ideato da Glyn Dillon, e sono entrambi geniali. E' stato grandioso lavorare con loro. Una delle cose veramente importanti è lavorare con gli attori. Rob [Pattinson] ha avuto una parte davvero importante nella realizzazione del costume e della sua indossabilità, perché non ha solo dovuto metterlo ma anche combatterci dentro. Questo è un costume molto pratico. L'idea di base è che se l'è fatto da solo, quindi c'era bisogno di vedere in che modo avrebbe funzionato e se poteva muoversi agevolmente al suo interno, come qualcosa che ancora deve evolversi. Si avvicina molto anche all'idea del soggetto, siamo al secondo anno di attività di Batman, quindi lo indossa ogni notte, va a caccia di guai. Lo vedi e noti che si sono delle discrepanze. Tutti i dettagli del costume sono il frutto del dialogo tra me e i costumisti e con Rob estremamente coinvolto".

Il cast del film vede Robert Pattinson nei panni di Batman e Paul Dano nelle vesti di Edward Nygma/Enigmista, oltre a numerose star che sono state scelte per questa nuova versione cinematografica dell'iconico personaggio DC.

