The Batman, brutte notizie per Matt Reeves: ecco perchè non era all'anteprima mondiale

Nella notte scorsa si è svolta l'anteprima mondiale di The Batman a New York in presenza di tutto il cast e degli addetti ai lavori, più alcuni ospiti d'eccezione, ma il grande assente è stato Matt Reeves. Il regista della pellicola non ha potuto, infatti, presenziare all'evento perché risultato positivo al test antigenico per il COVID.

Reeves ha comunque potuto inviare un video messaggio nel quale si è scusato per l'assenza e si è detto rammaricato di non poter presenziare fisicamente, ma ha augurato a tutti di godersi il film. E' davvero un peccato che il regista di una pellicola tanto attesa e a cui ha lavorato per anni prima di poterla concludere non sia presente a prendersi la sua dose di complimenti, tra l'altro le prime recensioni di The Batman sono largamente più che positive e definiscono il film con Robert Pattinson il migliore dai tempi de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan.

"Mi spiace non poter essere lì con voi stasera. Stavamo portando il film in giro per il mondo con il nostro tour promozionale. Nonostante due dosi di vaccino, più la dose booster, ho preso il COVID. La buona notizia è che sono in salute e sto bene. Ma non posso essere lì con voi. Quindi è un grande rammarico per me perché questo film significa tantissimo per me. Questo è stato un viaggio di cinque anni e sono davvero emozionato di poterlo condividere con voi stasera".

Mentre il film si appresta ad arrivare nelle sale di tutto il mondo, in Italia uscirà il 3 marzo, si parla già del sequel di The Batman. Intercettato sul tappeto rosso da ComicBook, al co-produttore Dylan Clark è stato chiesto quanto i fan dovranno aspettare per tornare al cinema per un The Batman 2: come saprete ci sono voluti parecchi anni per costruire questo nuovo, imponente capitolo della saga del cavaliere oscuro. A questo proposito, Clark ha dichiarato: "Che sia messo a verbale: per ora posso promettere che ci vorranno meno di cinque anni!".

Su queste pagine potete leggere già la nostra recensione di The Batman.