The Batman, Matt Reeves ha confermato il Joker di Barry Keoghan?

Si è tanto parlato della presenza di un villain a sorpresa a fianco dei tanti che troveremo in The Batman. Si tratta del Joker interpretato da Barry Keoghan, che per qualcuno ormai è una presenza certa. In effetti, anche Matt Reeves potrebbe averla definitivamente confermata con una rivelazione: ma ci sarebbe un grosso problema.

Qualche intervista fa, Robert Pattinson aveva parlato della più grande paura del suo Batman. Retroscena interessante, se la si mette a paragone di quella di uno dei suoi più terribili nemici: il Joker passato di mano fra Jack Nicholson, Heath Ledger e Jared Leto e che ora potrebbe vedersi interpretato da Barry Keoghan (Eternals). Basti ricordare la reazione del Joker di Ledger alla possibile rivelazione dell’identità del pipistrello, che avrebbe messo fine al loro eterno scontro fino alla notte dei tempi: “Io sono un cane che rincorre le macchine, non saprei cosa farmene se le prendessi”.

Peccato che, in questo caso, potrebbe essere quella del Joker l’identità che non scopriremo mai, anche se avrebbe potuto aggravare il tono cupissimo di The Batman e anche se le parole di Matt Reeves su una scena eliminata sembrano aver confermato una sua presenza futura. Ma non in questo film. In un’intervista con TechRadar, il regista ha rivelato che una scena – tagliata per sua volontà, visto che quello che vedremo sarà il Director’s Cut – mostrava un misterioso prigioniero di Arkham interpretato da Barry Keoghan.

Questo il suo racconto: “Ci sono state scene che abbiamo tagliato che mi piacevano molto. In effetti, c'è una scena con il prigioniero invisibile che appare alla fine del film nell’Arkham Asylum con l'Enigmista. E c’era una scena precedente in cui Batman è andato ad Arkham per cercare di profilare l'Enigmista, e Barry Keoghan era presente. È una sequenza molto interessante e sono sicuro che la pubblicheremo dopo l'uscita del film, perché è una delle scene più importanti fra quelle eliminate".

Collegando i puntini, si potrebbe affermare con un certo grado di sicurezza che abbiamo sfiorato la presenza del Joker di Keoghan a fianco di villain del calibro dell'Enigmista (Paul Dano), del Pinguino (Colin Farrell), di Carmine Falcone (John Turturro) e della ambivalente Catwoman, interpretata da una Zoë Kravitz in questo eccitante trailer di The Batman, interamente dedicato a lei. Il film esce nelle sale il 3 marzo: