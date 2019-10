The Batman, Matt Reeves conferma ufficialmente che Jeffrey Wright sarà Jim Gordon

Dopo la notizia delle trattative di Jeffrey Wright per The Batman, lo sceneggiatore e regista Matt Reeves ha confermato ufficialmente che l'attore interpreterà il commissario Jim Gordon.

Il regista di The War - Il Pianeta delle Scimmie ha scelto Twitter per la rivelazione, qualche settimana dopo gli indizi lascati dall'attore sulla medesima piattaforma social in occasione del Batman Day.

Alla fine del mese scorso, è stato rivelato che Jeffrey Wright era in trattative per interpretare il commissario Gordon al fianco di Robert Pattinson, che invece come sappiamo impersonerà Bruce Wayne. Nelle settimane che sono seguite, vi ricordiamo che Joe Kravitz ha firmato per vestire i panni di Catwoman, mentre Paul Dano sarà l'Enigmista. I casting per l'ambizioso nuovo progetto della DC Films sono ancora in corso, con le riprese previste per il 2020.

I dettagli relativi alla trama di The Batman sono attualmente segreti, anche se sappiamo che il film sarà incentrato su un giovane Bruce Wayne e presenterà una galleria di criminali piuttosto vasta, inclusi Catwoman, il Pinguino e l'Enigmista. Il film di Matt Reeves seguirà Batman durante i suoi primi anni di carriera da vigilante di Gotham City e si focalizzerà sulle capacità investigative, una peculiarità quasi sempre ignorata dai precedenti adattamenti cinematografici.

Il film dovrebbe essere non solo il primo capitolo di una nuova trilogia con Robert Pattinson nei panni di Batman, ma anche il primo passo di un Batman-Verse curato da Matt Reeves. La data d'uscita prevista è quella del 25 giugno 2021.