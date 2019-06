The Batman: Matt Reeves conferma la scelta di Robert Pattinson con un tweet

Il regista di The Batman, Matt Reeves, ha confermato su Twitter la scelta della Warner Bros. riguardo Robert Pattinson come nuovo Uomo Pipistrello. Reeves ha pubblicato una gif che ritrae il primo piano di Pattinson, accompagnandola con tre emoji di un pipistrello. L'ufficialità dell'ingaggio dell'ex star di Twilight è arrivata qualche giorno fa.

The Batman uscirà nelle sale il 21 giugno 2021. La preparazione del film passava ovviamente dalla scelta dell'erede di Ben Affleck nel ruolo di Bruce Wayne. Dopo vari rumor circolati nelle ultime settimane su Robert Pattinson, la Warner Bros. ha definitivamente sancito il risultato del casting per l'iconico personaggio DC, segnalato da un report autorevole di Deadline.

Robert Pattinson sarà il settimo attore a portare sullo schermo il cavaliere oscuro. L'ultimo è stato Ben Affleck, che interpretò il personaggio in Batman v Superman: Dawn of Justice e in Justice League. Inizialmente Affleck avrebbe dovuto dirigere e interpretare The Batman ma una serie di intoppi hanno portato al timone del progetto Matt Reeves, con un nuovo interprete per Batman.



Zack Snyder ha approvato Pattinson e la scelta della Warner Bros., dopo le diverse polemiche che hanno seguito sin da subito le prime voci sulla possibilità che l'ex star di Twilight ereditasse il costume del simbolo di Gotham City.

La conferma di Pattinson da parte di Deadline è di pochi giorni fa e le reazioni per il momento sono contrastanti, come del resto accadde più volte in passato e in diversi altri progetti su Bruce Wayne.