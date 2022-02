The Batman, Matt Reeves conferma i piani per un franchise: 'Stiamo creando un BatVerse'

Nel corso di una recente intervista promozionale, il regista produttore e sceneggiatore Matt Reeves ha dichiarato che The Batman darà vita ad un nuovo franchise dedicato al Cavaliere Oscuro e ai vari personaggi di spicco di Gotham City.

Tuttavia, Reeves non ha intenzione di mettere il carro davanti ai buoi e prima di tutto vuole assicurarsi che The Batman ottenga il successo che lui e la Warner Bros si aspettano:

"La mia intenzione con questo film era quella di porre le fondamenta per creare una sorta di 'BatVerse'", ha spiegato il regista. "Ma allo stesso tempo non volevo concedermi il lusso di considerarla un 'capitolo 1', perché non avevo la certezza che avrei fatto in seguito un 'capitolo 2'. Quindi fin dall'inizio sapevo che la storia doveva essere una bomba a sé stante, non doveva reggersi su qualcosa che forse sarebbe potuto arrivare in seguito. Però il fatto fondamentale è che il mondo dell'Uomo Pipistrello è così ricco che una volta finita una storia puoi già iniziare a pensare alla prossima. Perché l'idea, ovviamente, è che la storia di Gotham non finisca mai".

A tal proposito, Matt Reeves ha anche discusso di un possibile spinoff di The Batman dedicato a Catwoman, la partner del Cavaliere Oscuro di Robert Pattinson interpretata da Zoe Kravitz. Inoltre, il servizio di streaming on demand HBO Max sta già lavorando a due serie tv prequel, una dedicata al dipartimento di polizia di Gotham City e una dedicata al Pinguino, il villain interpretato da Colin Farrell.

The Batman uscirà nei cinema italiani a partire dal 3 marzo prossimo. Per altri approfondimenti, guardate il nuovo spot di The Batman in cui Bruce dà un cazzotto a James Gordon!