The Batman, Matt Reeves conferma: non sarà un racconto di origini

Sappiamo ancora relativamente poco su The Batman di Matt Reeves, ma quel che è certo è che non sarà il classico racconto delle origini del supereroe, almeno secondo le parole del regista.

Il Batman di Robert Pattinson sarà certamente diverso dalle precedenti iterazioni cinematografiche del personaggio, e anche la sua storia verrà raccontata in maniera abbastanza differente.



"Proporrò loro la versione di Batman che realizzerei io, con un'inclinazione più forte verso il lato umano. E chissà se potrà interessare? Se non interesserà, allora non lo farò affatto. E andrà bene comunque" racconta Reeves a Collider, ricordando di quando presentò il pitch alla Warner "Sono stato fortunato che abbiano detto di sì".



"Non volevo fare un racconto delle origini in sé e per sé, ma volevo che la storia riconoscesse comunque in un qualche modo quelle origini, ciò che lo ha formato e fatto diventare quello che è adesso. Abbiamo quest'uomo che lotta contro le difficoltà, ed è così che le affronta, che cerca di superarle" spiega il regista.



"Ma questo non vuol dire che capisca tutto perfettamente, sapete? È quest'idea di avere una parte nascosta di te e qualcosa che ti guida, e quanto di di tutto ciò puoi incorporare, e quanto tu faccia di cui però non sei consapevole".



E il tutto andrà di pari passo con la corruzione dilagante che contraddistingue Gotham...



"C'è qualcosa in tutto ciò di davvero psicologico, estremamente legato a uno stato emotivo, e sentivo come se l'approccio più adatto fosse quello di esplorare il tutto assieme alla corruzione di questo posto, Gotham. Sembra così attuale, anzi, credo che lo sia sempre. È difficile trovare un periodo in cui una storia sulla corruzione non lo sia. Ma oggi, sembra ancora così rilevante, e forse, per come la vedo io, ancor più che in altri periodi".

Le riprese di The Batman sono momentaneamente ferme a causa dell'attuale emergenza sanitaria, e non sappiamo se il ritardo porterà anche a uno slittamento dell'uscita del film nelle sale.