The Batman: Matt Reeves conferma Colin Farrell nel ruolo del Pinguino

Tramite il suo account Twitter, il regista Matt Reeves ha confermato la scelta di Colin Farrell per il ruolo di Oswald Cobblepot, l'iconico villain DC, più comunemente conosciuto come Pinguino. Da settimane si rincorrevano voci sull'insolita scelta di Farrell per il personaggio in The Batman e ora è arrivata la conferma direttamente da Reeves.

Non si tratta della prima volta in cui Matt Reeves si avvale dei social per confermare le notizie di casting in merito a The Batman. Ad ottobre confermò l'ingaggio di Jeffrey Wright nel ruolo del commissario Gordon e Paul Dano come interprete de l'Enigmista.

L'annuncio principale tuttavia ha riguardato la conferma di Robert Pattinson nell'iconico ruolo di Bruce Wayne/Batman.

Secondo indiscrezioni e in base alle dichiarazioni del regista, il film si avvicinerà molto al genere noir.



"Si tratta di un racconto noir su Batman, orientato principalmente al suo punto di vista; è raccontato molto chiaramente dalla sua prospettiva, e spero che possa essere una storia emozionante ma anche emotiva. Si tratta della modalità maggiormente 'detective' di Batman da quando viene rappresentato al cinema. I fumetti ne hanno invece una storia. Dovrebbe essere il più grande detective del mondo".

Qualche ora fa sono emerse alcune immagini dal set di The Batman con Colin Farrell, un'ulteriore conferma della sua presenza nel film di Matt Reeves.

Qualche settimana fa anche Danny DeVito aveva espresso il suo entusiasmo per Farrell nel ruolo che egli interpretò in Batman - Il ritorno, diretto da Tim Burton.