The Batman: Matt Reeves condivide l'entrata in scena dell'Enigmista in alta definizione

Attraverso il suo account ufficiale su Vimeo, Matt Reeves ha diffuso in streaming una clip ufficiale di The Batman, la nuova iterazione cinematografica del fumetto della DC Comics che arriverà nelle sale di tutto il mondo dal 4 marzo prossimo. Nella clip vediamo l'entrata in scena dell'Enigmista durante un funerale e il primo "incontro" con Wayne.

La clip sull'Enigmista era già apparsa in precedenza sui vari canali YouTube, ma stavolta è lo stesso regista a condividerla in alta definizione 4K.

La clip in questione è ambientata in una chiesa nella quale si sta svolgendo un funerale (è presente anche il corpo di polizia di Gotham, compreso il commissario Gordon, quindi dovrebbe trattarsi di qualcuno di importante). Qui vediamo un corrucciato Bruce Wayne mentre viene riconosciuto dai presenti, questi però non è molto socievole e al di sopra della chiesa scorge una figura misteriosa e mascherata: l'Enigmista. Questo "incontro" avviene poco prima che un auto entri a tutta velocità nella chiesa per andare a scontrarsi in mezzo ai passanti che fuggono disperati. Bruce riesce a salvare un bambino che era rimasto sulla traiettoria del veicolo kamikaze.

Per vedere il resto non ci resta che aspettare il 3 marzo 2022, giorno in cui The Batman arriverà nelle sale cinematografiche. In una precedente intervista, Pattinson aveva spiegato la regola del non uccidere di Batman: "Con Batman, si sa, c'è questa grande regola: non deve uccidere. Ma secondo me può essere interpretata in due modi. O vuole uccidere ma il suo autocontrollo gli impedisce di farlo, oppure non vuole uccidere perché desidera infliggere ai criminali una punizione più severa".

"Questo è un Batman diverso rispetto a quello che abbiamo visto finora, il senso di perdita che lo tormenta è maggiore. Nella storia di Bruce Wayne ci sono state molte tragedie, ma in questo film il lato tragico emerge maggiormente. In questo film la sua vera missione è trovare se stesso".