The Batman: Matt Reeves ha completato la sceneggiatura

Stando a nuove indiscrezioni il regista e sceneggiatore Matt Reeves potrebbe aver definitivamente completato lo script del suo prossimo film, l'attesissimo The Batman.

L'indiscrezione arriva dall'insider di The Wrap Umberto Gonzalez, generalmente fonte attendibile per questo genere di cose: Gonzalez, oltre ad aver descritto il cameo di Henry Cavill eliminato da Shazam! (che, ricordiamo, sarebbe una delle causa che avrebbero portato alla rottura del rapporto fra l'attore e la DC) è stato anche il primo a riportare, in tempi non sospetti, che The Batman NON avrebbe iniziato le riprese all'inizio del 2019.

Ad oggi infatti non sappiamo ancora chi interpreterà il Cavaliere Oscuro nel prossimo film, dato che Ben Affleck dovrebbe lasciare il ruolo a causa di importanti cifre contrattuali relative ad una spropositata assicurazione sanitaria (dovuta al recente ricovero in una clinica specializzata nella disintossicazione dall'alcool). Fra i suoi sostituti potrebbero o meno esserci Oscar Isaac, Kit Harington e Jon Hamm.

Comunque, in tutto questo caos calmo, se l'indiscrezione di Gonzalez dovesse essere confermata, allora molto presto avremo la conferma dell'identità dell'attore che interpreterà Bruce Wayne: molto dipenderà infatti dall'approccio che Reeves adotterà per The Batman, dato che se la storia dovesse essere ambientata durante i primi anni della carriera del supereroe diventa chiaro che la Warner dovrà cercare un attore molto più giovane del 46enne Affleck.

L'unica cosa che sappiamo al momento è che, stando a quanto dichiarato da Reeves, il film si concentrerà sulle abilità investigative di Batman e racconterà una storia "più simile ad un thriller hitchcockiano che a un film di supereroi", distinguendosi da tutti i precedenti adattamenti cinematografici sul personaggio. Staremo a vedere.

Come sempre restate con noi per ogni prossimo aggiornamento.