The Batman: Matt Reeves parla del ruolo di Barry Keoghan e della diffusione degli spoiler

È ormai da mesi che si parla dell'indiscrezione secondo cui Barry Keoghan interpreterebbe Joker in The Batman. Ovviamente, nel periodo di avvicinamento al lancio, non sono giunte conferme ufficiali da parte della produzione. Però, ora che il film è in sala, è stato finalmente svelato il ruolo di Barry Keoghan in The Batman.

Prima di proseguire, consigliamo la lettura solamente a chi ha già avuto il piacere di vedere The Batman al cinema, dato che seguiranno spoiler riguardanti il finale del film.

Detto questo, ormai sappiamo che, effettivamente, alla fine di The Batman viene rivelato che Barry Keoghan è il Joker e che, quasi sicuramente, sarà il villain principale nel futuro della saga. Nello specifico, il personaggio di Keoghan non viene ufficialmente presentato come Joker, ma come un prigioniero di Arkham dal volto sfigurato e dalla risata inconfondibile. Possiamo dire che questi dettagli, uniti ai rumour e ai leak emersi in questi mesi, lasciano poco spazio all'immaginazione...

Recentemente, commentando il ruolo di Keoghan nel film, il regista Matt Reeves ha spiegato di aver tentato di arginare la diffusione degli spoiler con diversi stratagemmi. Inizialmente, infatti, era stato comunicato che Barry Keoghan era entrato nel cast del film nei panni dell'agente di polizia Stanley Merkel. In seguito, il regista è anche arrivato a girare delle scene finte, nel tentativo di sviare gli insider ed evitare spoiler. Purtroppo, ormai sappiamo che le precauzioni del regista sono servite a ben poco.

Qui di seguito potete leggere le parole di Reeves nel dettaglio: "Quando stai facendo un film di questo tipo, vuoi che le persone provino un'esperienza speciale. E poi per me, quando vai al cinema, vuoi essere sorpreso. Durante la lavorazione del film, ero preoccupato delle speculazioni del pubblico. Così, abbiamo iniziato a pensare a come depistare il pubblico. L'idea di rendere Barry Keoghan Stanley Merkel era proprio parte di questo piano".