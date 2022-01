The Batman, Matt Reeves: 'Amo il Cavaliere Oscuro da quando ero bambino'

Proprio quest'oggi sono state pubblicate delle nuove immagini ufficiali di The Batman in cui possiamo ammirare Robert Pattinson nelle vesti di un Cavaliere Oscuro agli inizi della sua "carriera" e proprio del mito di questo supereroe ha di recente parlato il Matt Reeves.

Il regista che sin da bambino ha ammirato l'operato di Bruce Wayne ha ammesso che mai e poi mai avrebbe pensato di dirigere un film a lui dedicato, nemmeno nei suoi sogni più splendenti.

"Amo il Cavaliere Oscuro da quando ero bambino. e mi è stato presentato il personaggio attraverso la serie TV di Adam West. Lo spettacolo è uscito lo stesso anno in cui sono nato. Ogni volta che c'era un nuovo film, non potevo assolutamente perdermelo. Ero e sono tutt'oggi un grandissimo fan di Batman. Mai nella mia vita avrei potuto immaginare di dirigere un film a lui dedicato".

The Batman durerà circa 3 ore e questo apre le porte a molteplici discussioni sulla pellicola di Matt Reeves e soprattutto molti si chiedono se Robert Pattinson sarà in grado di vestire i panni di un personaggio tanto intenso, che come rivelato dalla sinossi, deve bilanciare la sua fortissima rabbia con la sua altrettanto grande sete di giustizia.

Voi cosa ne pensate di questo nuovo film di Matt Reeves? Diteci la vostra nei commenti.