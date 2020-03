Da The Batman a Matrix 4: lo stop ai lavori farà slittare diverse uscite

Variety in questi giorni ricorda che molte produzioni cinematografiche attese dai fan hanno dovuto interrompere la lavorazione in seguito alla pandemia di COVID-19. Diversi set importanti come The Batman, Matrix 4 e Red Notice hanno chiuso i battenti e non li riapriranno per un po', facendo quindi presumere che le uscite slitteranno.

Showbiz sostiene che le percentuali che i film in questione escano al cinema nelle date annunciate in precedenza sono calate drasticamente. Si stima che ci sia il 25% di possibilità che The Batman esca regolarmente il 25 giugno 2021. Reeves al momento dello stop aveva completato sette settimane di riprese.



Nel frattempo Matrix 4 dovrebbe arrivare nei cinema il 21 maggio 2021 ma la post-produzione si allungherà di molto a causa del numero di effetti visivi che occorre inserire nel film, quindi Lana Wachowski ha meno tempo di Reeves di terminare il film.

Per quanto riguarda Red Notice, Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds erano da due mesi già impegnati ad Atlanta con le riprese del film. Nonostante i film Netflix non richiedano una campagna promozionale piuttosto lunga, è improbabile che il film sia disponibile prima della fine dell'anno.

Problemi simili anche per Mission: Impossible 7, che stava iniziando le riprese a Venezia. Disney sta proseguendo con la pre-produzione di Doctor Strange 2 a distanza, e spera d'iniziare quanto prima le riprese.

Nel frattempo i Sindacati Cinematografici americani sono in soccorso dei loro associati, in questo momento complicato che sta coinvolgendo quasi tutto il mondo.