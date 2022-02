The Batman, Matt Reeves: L'Enigmista di Paul Dano non è 'solo' un serial killer

Mentre Robert Pattinson spiegava il motivo che lo ha spinto ad interpretare Batman, il regista e sceneggiatore Matt Reeves ha rivelato le idee alla base del villain del film, l'Enigmista, che sarà impersonato dall'attore Paul Dano.

"All'inizio, mi è venuta in mente l'idea di fare una storia di serial killer e ho iniziato a pensare ai supereroi, all'idea di indossare un costume" ha detto Reeves nel nuovo numero della rivista Total Film. "Ho letto Mindhunter. Mi ha fatto pensare all'assassino di Zodiac e a come per i suoi crimini indossava questa specie di costume fatto in casa, che in un certo senso era un costume da supercattivo un po' primitivo... E ho pensato: 'Oh, l'idea di persone che indossano maschere è davvero spaventosa, persone che nascondono la propria identità e che terrorizzano le proprie vittime. E così mi sono detto: 'Okay, questa storia potrebbe essere un racconto sulle origini dell'Enigmista e su alcuni di questi altri personaggi.'"

Come già anticipato The Batman non racconterà le origini di Bruce Wayne, ma a quanto pare si concentrerà sui suoi comprimari: "Enigmista non è solo un serial killer. Ha sicuramente degli scopi politici. C'è un aspetto terroristico in lui. Sta cercando di svelare i segreti di Gotham, e sta usando i suoi crimini per colpire i pilastri dell'alta società della città. Il mio scopo principale era mettere Batman in rotta di collisione con i crimini dell'Enigmista: mentre cerca di risolvere questo mistero non solo scoprirà la verità su Gotham, ma anche molte verità su se stesso."

The Batman uscirà il 3 marzo. Nel frattempo, sapete che per Robert Pattinson non esiste un brutto film di Batman?