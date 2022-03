The Batman: ecco la mascella di Robert Pattinson perfetta per RoboCop e Wolverine!

E se Robert Pattinson non si fermasse solo a The Batman? Alcune fan art pubblicate su Instagram dall'account House of Mat, infatti, ci mostrano come sarebbe l'attore nei panni di diversi personaggi famosi dei fumetti e dei cinecomic, a quanto pare la mascella di Pattinson aderisce perfettamente alle maschere mostrate nelle immagini, guardate!

Nelle diverse fan art presenti e che potete visualizzare scorrendo nel post Instagram, vediamo Pattinson nei panni prima di Batman per avere un confronto, poi nell'ordine in quelli di RoboCop, Dredd, Ciclope e infine Wolverine degli X-Men! C'è da dire che la fisionomia della parte finale del volto di Pattinson aderisce perfettamente al look di questi personaggi, tanto che sarebbe estremamente difficile indicare il nostro preferito, come chiede l'utente che ha creato il post. E il vostro preferito qual è? Se Karl Urban non dovesse più tornare nei panni di Dredd, Pattinson potrebbe essere una affascinante alternativa, non pensate?

Intanto, anche Hideo Kojima ha lodato Robert Pattinson per la sua interpretazione del Cavaliere Oscuro nel film di Reeves: "La presenza scenica e l’abilità recitativa di Robert sono eccellenti, ma il regista adotta una buona maniera per mostrarcele. La scena in cui spinge pesanti oggetti all’interno di una stanza in cui lo vediamo senza maglia / In quel momento, dà l’impressione di avere questa muscolatura flessibile da ballerino di danza, non di muscoli induriti dall’allenamento e dall’assunzione di proteine. Inoltre: la scena della colazione con Alfred. Sembra come abbagliato e porta gli occhiali da sole anche se è al chiuso".

Per maggiori approfondimenti, ecco cosa ha detto Sam Raimi a proposito della possibilità di dirigere in futuro un film su Batman: "Ho sempre amato Batman. Se mai il Bat-segnale dovesse chiamarmi, risponderei di corsa e andrei a Gotham City!".