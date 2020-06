The Batman: Mark Strong si trasforma nel glaciale Mr. Freeze in questa fan art

Sembra proprio che l'unico riferimento al mondo dei ghiacci in The Batman sarà il Pinguino di Colin Farrell, ma i fan hanno già iniziato a pensare a quali villain potrebbero affollare le strade di Gotham nell'ipotetico sequel: che ci sia spazio per Mr.Freeze?

I fan dell'Uomo Pipistrello in effetti hanno avuto un'unica occasione per ammirare il villain sul grande schermo e a dire il vero l'interpretazione di Arnold Schwarzenegger non ha convinto proprio tutti, in quello che è considerato uno dei più grandi flop tra i film dedicati a Batman (Batman & Robin). Per questo l'artista William Grey ha deciso di dare una seconda possibilità al personaggio, e l'attore scelto per la parte è Mark Strong, già noto agli appassionati di cinecomic per i ruoli in Shazam!, Kingsman e Kick Ass.

Nell'immagine notiamo che il look sembra essere molto aderente a quello visto nei fumetti, ripreso anche nei videogiochi della serie Arkham: non può mancare la tuta utile per mantenere il corpo del villain a temperature bassissime, gli occhiali rossi e la carnagione spenta e cinerea, perfettamente in linea con le tonalità del ghiaccio.

Cosa ne pensate? Strong potrebbe essere l'attore giusto per interpretare Mr. Freeze? Oppure gli autori dovrebbero concentrarsi su altri personaggi, dopo il Pinguino e l'Enigmista di Paul Dano? Ditecelo nei commenti!