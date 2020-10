The Batman, manca esattamente un anno all'uscita del film di Matt Reeves

Quello di The Batman è un parto decisamente travagliato: la lavorazione del film con Robert Pattinson ha subito, come tante altre produzioni, i rallentamenti dovuti all'emergenza coronavirus che, ultimamente, non ha mancato di sferrare al film di Matt Reeves un colpo di quelli potenzialmente fatali.

La positività di Robert Pattinson al coronavirus è stata infatti il fattore scatenante di un ulteriore rallentamento nella produzione di The Batman, con le speranze di vedere il film di Matt Reeves in sala per il prossimo 25 giugno definitivamente svanite.

Rinvio è stato, dunque, ma da oggi il countdown assume contorni leggermente più concreti: come DiscussingFilm ha ricordato a tutti noi su Twitter, infatti, a partire da oggi manca esattamente un anno al debutto in sala del film che ripercorrerà le orme di un giovane Bruce Wayne agli inizi della sua carriera da giustiziere mascherato.

The Batman arriverà infatti nei cinema statunitensi il 1 ottobre del 2021 e, in fondo, sappiamo tutti fin troppo bene quanto un anno passi velocemente, talvolta anche troppo! Armiamoci di tanta pazienza e incrociamo le dita, dunque, sperando che le cose da ora in poi filino decisamente più lisce. Robert Pattinson, intanto, ha parlato a cuore aperto dell'importanza di The Batman per la sua carriera; qualcuno, invece, ha immaginato il protagonista di The Batman come nuovo Spider-Man.