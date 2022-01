The Batman, ecco il main theme della colonna sonora composta da Michael Giacchino!

Per vedere The Batman sul grande schermo bisognerà attendere ancora qualche settimana: da qui al fatidico 4 marzo, però, le anticipazioni non mancheranno di certo, proprio come quella che in queste ore ci ha permesso di cominciare a fare l'orecchio alla colonna sonora che commenterà le gesta del Bruce Wayne di Robert Pattinson.

Proprio così: come annunciato da Matt Reeves durante la giornata di ieri, la produzione ha pubblicato qualche ora fa tramite YouTube il main theme della colonna sonora del film composta da Michael Giacchino (già autore delle soundtrack di film come Iside Out, Coco, Rogue One: A Star Wars Story e Spider-Man: No Way Home).

Il pezzo dura 6 minuti e 48 secondi e sarà, presumibilmente, quello che ascolteremo con maggior frequenza durante il film che vedrà Robert Pattinson raccogliere l'eredità di colleghi come Michael Keaton, Christian Bale e Ben Affleck. Il brano è composto da due sezioni parecchio diverse: più melodica la prima metà, che immaginiamo sarà utilizzata in momenti drammatici o di relativa quiete, e una seconda più martellante ed evidentemente adatta a sequenze più tese.

Cosa ne pensate? Vi piace questo primo approccio con la Gotham ideata da Matt Reeves? Fatecelo sapere nei commenti! Ieri, intanto, è stata annunciata ufficialmente la durata di The Batman.