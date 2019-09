The Batman: Mahershala Ali avrebbe dovuto interpretare Gordon, ma ha scelto Blade

Nelle scorse ore è stato confermato che Jeffrey Wright è in trattative per la parte del commissario Gordon in The Batman, nuovo progetto DC Films scritto e diretto dall'acclamato Matt Reeves.

Nelle scorse settimane, però, vi avevamo riportato alcuni rumor che volevano Mahershala Ali in trattative per la parte: secondo i dettagli emersi, il due volte premio Oscar è stata da sempre la prima scelta di Reeves, che lo ha corteggiato a lungo e attraverso numerosi incontri.

Con l'inserimento di Wright nella trattativa, Variety ha confermato le voci circa il passato coinvolgimento di Ali, che però a quanto pare avrebbe rifiutato la parte in favore di Blade, film annunciato a sorpresa dai Marvel Studios. A specificarlo, come potete vedere nel post in calce all'articolo, il reporter Justin Kroll sul suo profilo Twitter.

Tra l'altro, per intrecciare ancora di più il destino dei due attori, è interessante notare che Jeffrey Wright prossimamente entrerà nell'Marvel Cinematic Universe grazie alla serie animata What If ...? prevista per Disney+, che narrerà nei panni dell'Osservatore.

Per altri approfondimenti, vi segnaliamo che nelle scorse ore, subito dopo l'annuncio di Wright, è stato confermato che anche Jonah Hill è in trattative per The Batman, film al quale dovrebbe unirsi nei panni dell'Enigmista.

The Batman, lo ricordiamo, uscirà a giugno 2021.