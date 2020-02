The Batman, maggiori dettagli della tuta grazie a nuove foto dal set

Pochi minuti fa sono arrivate in rete delle nuove foto dal set di The Batman, che come potete vedere nel post in calce all'articolo rivelano con maggior dettaglio i particolari del costume di Robert Pattinson.

Da quando Matt Reeves ha rivelato per la prima volta il nuovo costume dell'Uomo Pipistrello in un video di grande atmosfera ormai celeberrimo, i fan di tutto il mondo hanno iniziato ad analizzare da vicino il costume di Battinson, ma questa nuova ondata di foto offre uno sguardo molto più ravvicinato: le immagini leak si concentrano principalmente sugli avambracci che Robert Pattinson indosserà in The Batman, composti da quelli che sembrerebbero dei dardi di metallo legati a protezione delle braccia, dettaglio che ha alimentato una popolare teoria sulla presenza della Corte dei Gufi.

Le foto mostrano anche quello che sembra un Apple Watch (magari in una versione della Wayne Enterprises) legato ai guanti della tuta, che sarà probabilmente utilizzato come strumento per le indagini: il film, infatti, si focalizzerà sulle capacità deduttive di Batman come nessun adattamento cinematografico ha fatto prima, raccontando una storia noir ispirata a Chinatown di Roman Polanski e ai thriller di Alfred Hitchcock.

Cosa ne pensate di questa versione del costume del Cavaliere Oscuro? Ditecelo nella sezione dei commenti.

